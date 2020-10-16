Мистический круг из черепов нашли под Барнаулом

Загадочный круг из черепов животных нашел житель Барнаула возле рощи на окраине города. Фото он выложил в социальных сетях.

«Вот такое интересное место обнаружил в роще напротив ипподрома, гуляя с собакой», – написал он.

Мужчина добавил, что год назад на том же самом месте также сделал подобную находку. Тогда пользователи предположили, что это баловались дети или проводили обряд сектанты. В этот раз также было высказано много предположений.

«Там если дальше пройти , то можно наткнуться на кладбище домашних животных», «Почему круг не замкнутый, видимо кто то вышел оттуда», «Дети рано по утру вызывали Сатану...», «Ну это из той же оперы, что и "масса,похожая на кровь".... Надо властям заниматься этим вопросом плотно, пока человеческие черепа на появились», – высказались подписчики разместившего запись сообщества «ВКонтакте».

Кто-то предположил, что черепа не убрали с прошлого года.