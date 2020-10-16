Неустойчивую погоду пообещали новосибирцам

Погода в Новосибирске и области в выходные будет неустойчивой – в субботу потеплеет до +15, в ночь на понедельник похолодает до нуля градусов, рассказала Sibnet.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«В выходные ожидается неустойчивый характер погоды. Завтра в тёплом секторе циклона без осадков, ветер юго-западный силой до 10-13 метров в секунду», – сообщила синоптик в пятницу.

В ночь на субботу будет +5…+7, днём – +13…+15 градусов. В воскресенье синоптики ждут прохождения холодного атмосферного фронта: начнутся дожди, ветер усилится до 9-14, местами до 19 метров в секунду.

В течение дня температура понизится до 4-6 градусов. В ночь на понедельник будет около нуля, днём – 3-5 градусов тепла.