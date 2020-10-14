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Снег на Покров: какой будет зима?

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ясная погода установилась в ряде регионов Сибири. Согласно народной примете, отсутствие снега в этот день говорит о теплой и поздней зиме.

14 октября (1 октября по старому стилю) православные христиане Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Жители Константинополя в начале X века молились во время очередного набега племен в храме. Богородица сняла с Себя покрывало, который покрывал Ее голову, и раскрыла его над людьми. Покров защитил город.

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Народная примета говорит, что снег на Покров Богородицы 14 октября – к ранней холодной зиме, а солнечная и ясная погода — к продолжительной осени и теплой зиме.

«У нас стоит антициклон. Осадки ни сегодня, ни завтра не ожидаем, нет снега, солнечная погода, ясная. Редко по Забайкалью сбываются приметы», — рассказала Sibnet.ru начальник отдела метеорологических прогнозов Забайкальского гидрометцентра Светлана Хрусталева.

В Новосибирской области 14 октября тоже ясная и солнечная погода. По словам пресс-секретаря Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренада Ягудина, нельзя рассчитывать, что приметы, появившиеся в центральной полосе России, будут верны в регионах Сибири.

«Может быть, эти приметы, когда-то в далекие времена и действовали... Но вспомните Пушкина: "Зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только январе". И тогда, оказывается, была высочайшая изменчивость погоды и удивляла современников», — говорил Ягудин.

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Dimank

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