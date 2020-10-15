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Xiaomi высмеяла новый iPhone за отсутствие зарядки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Китайская компания Xiaomi высмеяла американскую корпорацию Apple из-за отказа от бесплатного зарядного устройства в новой линейке iPhone.

Соответствующее видео появилось в аккаунте китайского бренда в соцсети Twitter. В ролике распаковывается смартфон Xiaomi Mi 10T Pro, рядом с ним находится зарядка. «Не волнуйтесь, мы не убрали ничего из коробки», — говорится в пояснении к опубликованным кадрам.

Запись появилась на следующий день после выхода iPhone 12. Пользователи Xiaomi предположили, что ролик — шуточная реакция китайской компании на новость об упрощении комплектов новой линейки смартфонов Apple.

Apple объявила, что теперь будет продавать свои смартфоны в упрощенной комплектации — без зарядного устройства и проводных наушников. Такое решение компания объяснила заботой об окружающей среде. Зарядка к представленной на днях линейке iPhone продается отдельно.

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