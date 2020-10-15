Штормовое предупреждение объявили в Хакасии

Синоптики объявили штормовое предупреждение на четверг и пятницу в Хакасии, ветер будет дуть с силой до 30 метров в секунду, сообщает правительство региона.

Хакасский гидрометцентр сообщил об ухудшении погодных условий 15-16 октября. В республике ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 метров, местами до 25-30 метров в секунду.

«Власти региона призывают население соблюдать меры безопасности. При неблагоприятной погоде возможны увеличение количества травматизма среди населения, нарушение работы автомобильного транспорта, дорожных служб, рейсовых автобусов», — говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что на отдельных участках дорог сохраняется гололедица. Автолюбителям необходимо строго соблюдать скоростной режим и предписания дорожных знаков.