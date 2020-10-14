Роддом №2 в Новосибирске превратят в ковидный госпиталь

Минздрав Новосибирской области временно перепрофилирует родильный дом №2 в ковидный госпиталь, сообщает правительство региона.

Госпиталь рассчитан на 100 мест, туда будут переводить из распределительных центров пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в состоянии легкой и средней степени тяжести.

Для работы с инфекционными больными кадровый состав роддома усилят инфекционистами, пульмонологами, терапевтами и эпидемиологом. Медицинский персонал пройдет курс обучения по лечению коронавирусной инфекции на базе медицинского университета. Многие роженицы выступили против превращения одного из лучших роддомов города в госпиталь.

«На территории нашей области роддома ежегодно закрываются на плановый ремонт и дезинфекцию, и это никак не сказывается на доступности медицинской помощи беременным женщинам. Во втором роддоме ежегодно принимают всего 1,8 тысячи родов, причем физиологических, неосложненных родов. Этот небольшой поток пациенток без всякого напряжения примут другие родильные дома Новосибирска», — объяснил главный акушер-гинеколог региона Рэм Волков.

Он отметил, жительницы Октябрьского района пока будут рожать в городском перинатальном центре, где есть современная реанимация и для рожениц, и для новорожденных.

Гинекологическая больница №2 входит в резерв медицинских организаций Новосибирской области, которые могут быть перепрофилированы в инфекционные госпитали при ухудшении эпидемической ситуации на территории региона. Решение о создании инфекционного стационара на базе гинекологической больницы №2 не принималось.