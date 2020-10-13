НАВЕРХ

Новосибирского полицейского задержали за убийство трансгендера

Источник:
Sibnet.ru
289 0
Фото: © Sibnet.ru

Полицейского в Новосибирской области подозревают в убийстве мужчины, который считал себя девушкой-трансгендером.

По данным СУ СК РФ по Новосибирской области, 13 октября в 700 метрах от села Бурмистрово Искитимского района Новосибирской области, обнаружено тело 24-летнего жителя Дзержинского района Новосибирска со следами удушения. Убитый говорил в СМИ, что он — трансгендер и представлялся женским именем.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемого задержали. Им оказался 20-летний сотрудник ППС. 

По версии следствия, 5 октября, подозреваемый дома в селе Бурмистрово и во время конфликта задушил своего знакомого, после чего вывез его тело за территорию поселка.

Вину в совершении преступления он признал. Следователь обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщило ГУ МВД по Новосибирской области, подозреваемый уволен из органов по отрицательным мотивам.


Еще по теме
Нижегородский стрелок найден мертвым
Силовики ворвались в подпольное казино Красноярска. ВИДЕО
Парень расстрелял бабушку и случайных прохожих в Нижегородской области
Пассажир в аэропорту Улан-Удэ украл чемодан с красной икрой
смотреть все
Новосибирск #Криминал
КАРТИНА ДНЯ
•
Шойгу взялся за примирение воюющих сторон в Карабахе
•
Банки на фоне второй волны стали сворачивать кредитование
•
Коронавирус обнаружили в магазинах и транспорте
•
Создатели Aurus разработают линейку авто на водороде
Подробности
•
Грозит ли россиянам повторная удаленка?
•
Вредные старообрядцы Забайкалья: как выжить вопреки
•
Война в Нагорном Карабахе: чего ждет Россия?
•
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса
Как это работает
•
Родом из СССР: как производят тепло и горячую воду
•
Как смотреть бесплатное ТВ без кабеля и антенны
•
Онлайн-образование: как стать программистом без вуза
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Гигантские обломки ракеты-носителя рухнули в Горном Алтае
Сибирь 13.10.2020 17:22
Родом из СССР: как производят тепло и горячую воду
Сибирь 13.10.2020 17:12
Министр экономического развития Хакасии заболел коронавирусом
Сибирь 13.10.2020 16:11
Новосибирского полицейского задержали за убийство трансгендера
Сибирь 13.10.2020 15:52
Самое популярное
Наставники «Голоса» «обалдели» от выступления уроженки Омска
5740
Фильм «Китобой»: Кристина Асмус снова разделась
4706
Как смотреть бесплатное ТВ без кабеля и антенны
4364
Томич Александр Лунев переехал в водонапорную башню
3762
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Шойгу взялся за примирение воюющих сторон в Карабахе
•
Банки на фоне второй волны стали сворачивать кредитование
•
Коронавирус обнаружили в магазинах и транспорте
•
Создатели Aurus разработают линейку авто на водороде
Подробности
•
Грозит ли россиянам повторная удаленка?
•
Вредные старообрядцы Забайкалья: как выжить вопреки
•
Война в Нагорном Карабахе: чего ждет Россия?
•
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Азербайджан и Армения приняли предложение Путина
30
Запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» показали на видео
26
Центробанк запустит печатный станок
24
Космонавтов на МКС оставят без новогодних подарков
21
Папа Римский пересел на водородную Toyota
20