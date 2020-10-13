Новосибирского полицейского задержали за убийство трансгендера

Полицейского в Новосибирской области подозревают в убийстве мужчины, который считал себя девушкой-трансгендером.

По данным СУ СК РФ по Новосибирской области, 13 октября в 700 метрах от села Бурмистрово Искитимского района Новосибирской области, обнаружено тело 24-летнего жителя Дзержинского района Новосибирска со следами удушения. Убитый говорил в СМИ, что он — трансгендер и представлялся женским именем.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемого задержали. Им оказался 20-летний сотрудник ППС.

По версии следствия, 5 октября, подозреваемый дома в селе Бурмистрово и во время конфликта задушил своего знакомого, после чего вывез его тело за территорию поселка.

Вину в совершении преступления он признал. Следователь обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщило ГУ МВД по Новосибирской области, подозреваемый уволен из органов по отрицательным мотивам.