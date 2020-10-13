Обновился список перенесенных из-за COVID крупных фильмов

Новый «Бэтмен», 25-й фильм про Джеймса Бонда и очередная экранизация «Дюны» оказались в списке отложенных из-за коронавируса премьер.

Список крупных релизов, которые пришлось перенести на более поздний срок постоянно обновляется и пополняется. На момент написания новости, известны даты переноса пяти крупных и ожидаемых проектов.

Фильм по вселенной комиксов DC «Бэтмен» с Робертом Паттинсономв главной роли перенесен с октября этого года на 4 марта 2022 года.

Еще одна премьера октября 2020 — «Дюна»Дэни Вильнева с Тимоти Шаламе. Премьера ожидаемой экранизации одноименного романа перенесена на 1 октября 2021 года.

«Матрица» Ланы Вачовски тоже переехала. Вместо запланированного 22 декабря 2021 года ее обещают выпустить 1 апреля 2022-го.

Еще две премьеры, которые должны были выйти еще весной, снова перенесли. Это очередная бондиана и девятый «Форсаж».

«Не время умирать»выйдет в мировой прокат 2 апреля 2021 года, а «Форсаж» — 28 мая 2021 года.