Netflix анонсировал второй сезон «Уэнсдей»

Netflix сообщил о старте съемок второго сезона «Уэнсдей» и опубликовал специальный ролик с кастом актеров.

В видео покали, как Вещь разносит сценарии второго сезона по комнатам актеров. Сначала она разбрасывает папки к дверям, а затем заходит к Дженне Ортеге и отдает ей сценарий лично в руки.

На сценарии написано: «Уэнсдей. 2 сезон. Глава первая: и вот мы снова в горе». Также указан режиссер — Тим Бертон.

Судя по видео, Перси Хайнс-Уайт, сыгравший роль Ксавьера Торпа в первом сезоне, не будет сниматься в продолжении проекта.