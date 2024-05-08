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Netflix анонсировал второй сезон «Уэнсдей»

Источник:
Sibnet.ru
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Netflix сообщил о старте съемок второго сезона «Уэнсдей» и опубликовал специальный ролик с кастом актеров.

В видео покали, как Вещь разносит сценарии второго сезона по комнатам актеров. Сначала она разбрасывает папки к дверям, а затем заходит к Дженне Ортеге и отдает ей сценарий лично в руки.

На сценарии написано: «Уэнсдей. 2 сезон. Глава первая: и вот мы снова в горе». Также указан режиссер — Тим Бертон.

Судя по видео, Перси Хайнс-Уайт, сыгравший роль Ксавьера Торпа в первом сезоне, не будет сниматься в продолжении проекта.

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Топ комментариев

GammiPluh

Причем тут НАТО, Белоруссия и Молдавия? У них пол Африки из под носа увели, а они рисуют красные линии...

scorpion2777

Потом это когда? Бомб нема, самолётов нема, страны нема, хозяин ненадёжный, так когда?

Asd10

Картошку сажать, или на фик не надо? 🤔

saxat

Еврей в домотканой украинской рубахе 🤣