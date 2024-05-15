Вышел трейлер второго сезона сериала «Дом Дракона»

Трейлер второго сезона сериала «Дом Дракона» появился в Сети, премьера проекта запланирована на 16 июня.

Во втором сезоне зрители увидят гражданскую войну между Рейенирой и Эйегоном Таргариенами. Родственники вступят в противостояние друг с другом с целью получить власть над Железным троном и Семью Королевствами.

Зрители увидят в продолжении сериала всех основных актеров из первого сезона. Среди них Том Глинн-Карни, Эмма Д'Арси, Мэтт Смит, Оливия Кук и Рис Эванс.

«Дом Дракона» — приквел «Игры престолов». Действие сериала разворачивается за 200 лет до событий оригинального шоу. Он рассказывает историю династии Таргариенов, члены которой борются за Железный Трон.