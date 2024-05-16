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Два ожидаемых российских фильма вышли в прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «7 дней, 7 ночей»

Комедия «7 дней, 7 ночей» и семейный документальный фильм «Огненный лис» вышли в широкий прокат в четверг, 16 мая. Оба фильма имеют высокий рейтинг ожидания среди зрителей.

В комедии «7 дней, 7 ночей» главные роли исполнили Зоя Бербер и Сергей Марин. По сюжету, некогда дружная и любящая семья Гуреевых оказывается на грани развода. Во время очередного конфликта восьмилетняя дочь Настя покупает на подаренные деньги путевку для всей семьи в Армению.

Фильм «Огненный лис» рассказывает о лисенке по кличке Ветер. При рождении он выжил при нападении медведя, пережил первую зиму и обзавелся семьей. Но весной, когда вернулись медведи, ему, уже повзрослевшему, придется победить свой страх и самого грозного хищника Камчатки.

Кроме отечественных проектов в прокат выйдут зарубежные новинки. Это американский боевик «Я не киллер», немецкий боевик «Пацан против всех», казахская драма «Приговор», американский фильм ужасов «Реинкарнация. Демоны желаний».

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