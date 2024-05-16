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Актер из «Игры в кальмара» раскрыл дату выхода второго сезона

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Игра в кальмара»

Актер Ли Джон Джэ, известный по роли Сон Кихуна в сериале «Игра в кальмара», поделился информацией о втором сезоне шоу.

Премьера продолжения состоится в декабре на Netflix. Об этом Ли Джон Джэ рассказал в комментарии для Business Insider.

Во втором сезоне главный герой вернется в «Игру», чтобы отомстить организаторам. 

Первый сезон «Игры в кальмара» вышел в сентябре 2021 года. Шоу стало самым популярным сериалом в истории Netflix, собрав в первые 28 дней более 1,65 млрд часов просмотра.

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Культгид #Кинематограф
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