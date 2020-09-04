Вышел новый трейлер фильма «Не время умирать» о Бонде

Главный противник Джеймса Бонда и союзники агента показаны во втором трейлере фильма «Не время умирать». Видео опубликовано на YouTube-канале Universal Pictures Russia.

В 25-ом фильме про Джеймса Бонда будет рассказано, как оставивший оперативную службу агент наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Все меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи.

Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, вооруженному опасным технологическим оружием.

Во втором трейлере как раз показан главный противник Бонда, а также союзники агента «007», среди которых агент «00» Номи в исполнении темнокожей актрисы Лашаны Линч. Также зрителям показаны сцены впечатляющих перестрелок, драк и гонок.

Фильм «Не время умирать» выйдет в прокат 19 ноября.