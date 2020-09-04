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Вышел новый трейлер фильма «Не время умирать» о Бонде

Источник:
Sibnet.ru
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Главный противник Джеймса Бонда и союзники агента показаны во втором трейлере фильма «Не время умирать». Видео опубликовано на YouTube-канале Universal Pictures Russia.

В 25-ом фильме про Джеймса Бонда будет рассказано, как оставивший оперативную службу агент наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Все меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи.

Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, вооруженному опасным технологическим оружием.

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Во втором трейлере как раз показан главный противник Бонда, а также союзники агента «007», среди которых агент «00» Номи в исполнении темнокожей актрисы Лашаны Линч. Также зрителям показаны сцены впечатляющих перестрелок, драк и гонок.

Фильм «Не время умирать» выйдет в прокат 19 ноября.
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Топ комментариев

Иркут 69

Тьфу, какое мелочное и презренное у нас государство.... Готово даже обложить продажу ношенных штанов.

Jek

Минфин наверное чего-то не понимает в этой жизни. Допустим, я купил Aurender A100 за 400.000 рублей....

cre

Цитатаможет принести в российский бюджет около 80 миллиардов рублей в годИ убытка на 100 миллиардов рублей...

slavaynin

А за что их любить?когда СССР рухнул они с Русскими очень мерзко обошлись.

Nik3316

Минфин много что не понимает...