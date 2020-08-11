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Составлен рейтинг лучших Джеймсов Бондов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Ian Fl (Daily Express)

Актер Шон Коннери стал лучшим Джейсмом Бондом по мнению британцев, он исполнил роль «агента 007» в семи фильмах.

Опрос среди британцев провело издание RadioTimes, чтобы найти их любимого актера, сыгравшего Джеймса Бонда.

За Шона Коннери проголосовало 44% опрошенных (144 тысячи человек). Коннери сыграл Бонда в первых пяти фильмах — «Доктор Ноу» (1962), «Из России с любовью» (1963), «Голдфингер» (1964), «Шаровая молния» (1965) и «Живёшь только дважды» (1967). Также он возвращался к роли в фильмах «Бриллианты навсегда» в 1971 году и «Никогда не говори "никогда"» в 1983 году.

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На втором месте — Тимоти Далтон с 32%. Далтон в образе Бонда появился в фильмах «Искры из глаз» (1987 год) и «Лицензия на убийство» (1989 год).

Третье место у актера Пирса Броснана, который набрал 23% голосов. Броснан сыграл в четырех картинах — «Золотой глаз», «Завтра не умрет никогда», «И целого мира мало», «Умри, но не сейчас».

С 1954 по 2015 годы вышли 24 фильма про Джеймса Бонда. Кроме упомянутых актеров, «агента 007» сыграли Джордж Лэзенби, Роджер Мур и Дэниел Крейг.

В 2020 году выйдет 25-й фильм о Джеймсе Бонде с Крейгом в главной роли — «Не время умирать». Премьера боевика несколько раз переносилась из-за пандемии, по последней информации, релиз запланирован на ноябрь.

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cre

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all busy

Большинство народа работает за 15...25 тыров, а масквичи хотят пенсию под сотню ? Это даже не мечта,...

Drronum

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