Семейный фильм «Манюня: приключения в Москве» вышел в прокат

Фото: © кадр из фильма «Манюня: Приключения в Москве»

Фильм «Манюня: приключения в Москве» начали показывать в кинотеатрах с 30 мая, новинка претендует сталь лидером среди других релизов.

По сюжету семейного приключенческого фильма Манюня и ее подружки Каринэ и Наринэ отправляются на летние каникулы в Москву. Девочек ждут невероятные события и приключения, а также неожиданные встречи и знакомства.

История про Манюню и подруг имеет рейтинг ожидания в 94%, поэтому на фоне других премьер именно эта картина претендует собрать самую большую кассу.

Также среди новинок четверга — американские фильмы ужасов «Винни-Пух: Кровь и мед 2» и «Незнакомцы: Начало», вестерн «Мертвые не причиняют боли», французская драма «Сплетение судеб», испанский мультфильм «Суперпташки. Улетная миссия».