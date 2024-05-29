Начались съемки комедии про инопланетян «Отдохнуть по‑людски»

Российская комедия «Отдохнуть по-людски» расскажет про
инопланетян, которые прилетели на Землю в поисках энергии, а нашли обычную
семью, отправившуюся в отпуск.
По сюжету, технологичная раса безэмоциональных инопланетян
прибывает на Землю. Их миссия — найти источник энергии и спасти свой род. Чтобы
выполнить задание, на Землю прибывают представители мужского и женского пола —
Альфа 1 и Альфа 2 и непутевый «человековед» — Бета.
Герои, благодаря своим браслетам-гаджетам все трое принимают
человеческий облик и получают имена Александр, Игорь и Лариса.
Первое столкновение с «человеками» оказывается буквальным:
Игоря сбивает машина Валеры и Иры Сафоновых, семейной пары, которая впервые за
семь лет поехала в отпуск без детей.
В экстремальной ситуации чувства Сафоновых распаляются, а энерго-датчики
инопланетян зашкаливают: они понимают, что любовь и есть та энергия, которая им
необходима.
Съемки проекта уже стартовали. Главные роли в фантастической
комедии исполняют Марина Федункив, Настасья Самбурская, Федор Лавров, Вадим
Дубровин, Игорь Чехов. Режиссер — Андрей Никифоров («Букины», «Умная Маша»).