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Начались съемки комедии про инопланетян «Отдохнуть по‑людски»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба канала ТНТ

Российская комедия «Отдохнуть по-людски» расскажет про инопланетян, которые прилетели на Землю в поисках энергии, а нашли обычную семью, отправившуюся в отпуск.

По сюжету, технологичная раса безэмоциональных инопланетян прибывает на Землю. Их миссия — найти источник энергии и спасти свой род. Чтобы выполнить задание, на Землю прибывают представители мужского и женского пола — Альфа 1 и Альфа 2 и непутевый «человековед» — Бета.

Герои, благодаря своим браслетам-гаджетам все трое принимают человеческий облик и получают имена Александр, Игорь и Лариса.

Первое столкновение с «человеками» оказывается буквальным: Игоря сбивает машина Валеры и Иры Сафоновых, семейной пары, которая впервые за семь лет поехала в отпуск без детей.

В экстремальной ситуации чувства Сафоновых распаляются, а энерго-датчики инопланетян зашкаливают: они понимают, что любовь и есть та энергия, которая им необходима.

Съемки проекта уже стартовали. Главные роли в фантастической комедии исполняют Марина Федункив, Настасья Самбурская, Федор Лавров, Вадим Дубровин, Игорь Чехов. Режиссер — Андрей Никифоров («Букины», «Умная Маша»).

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