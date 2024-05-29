ТНТ перезагрузит сериал «Универ» с новыми актерами

Телеканал ТНТ анонсировал создание нового сериала — «Универ. Молодые». Проект пополнит франшизу и станет одновременно продолжением и перезапуском сериала «Универ».

В центре повествования окажется пятерка первокурсников, заселяющихся в 510-й блок общежития МВГУ.

В универе новых героев встретят Павел Зуев, решивший вернуться в ВУЗ, чтобы снова сделать его лучшим в стране, новый комендант общежития Тамара Михайловна – сестра Зои Михайловны, ее непутевый помощник Кисель, «пельменный король» Кузя, который стал главным спонсором МВГУ, и Вика Бобр, с головой ушедшая в преподавание после расставания с Антоном Мартыновым.

В актерском составе проекта задействованы Илья Сигалов, Алина Воскресенская, Екатерина Чаннова, Кирилл Мешалкин и Марина Федункив. Помимо этого, к своим ролям также вернутся Сергей Пиоро, Григорий Кокоткин, Юлия Франц и Виталий Гогунский.

Для нового сериала «Универ. Молодые» запланировано снять 20 серий по 24 минуты. Дата премьеры будущего проекта пока не называется.