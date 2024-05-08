«Министерство неджентльменских дел» Ричи покажут в России

Фильм Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» все-таки получил прокатное удостоверение в России.

В России «Министерство неджентльменских дел» выйдет одновременно на большом экране и в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Дата премьеры — 13 мая.

Действие фильма развивается в 1942 году в Великобритании. В центре сюжета отпетые авантюристы и первоклассные спецы, привыкшие действовать в одиночку.

Но когда на кону стоят сотни судеб, им приходится объединиться в сверхсекретное боевое подразделение и отправиться на дерзкую миссию против нацистов. Теперь это — их главное дело, и вести они его будут совершенно не по-джентльменски.

Боевик Гая Ричи должен был выйти в прокат в России 25 апреля. Но Минкульт отказал ему в прокатном удостоверении из-за того, что в этот же день в кино выйдут российские фильмы со схожей тематикой.