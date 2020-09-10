Вышел официальный трейлер фильма «Дюна» Вильнева

Первый официальный трейлер к фильму «Дюна» режиссера Дени Вильнёва раскрывает все масштабность проекта: зрителю показаны эпизоды с разных планет Вселенной, а также представлены все герои повествования.

Фильм «Дюна» рассказывает историю Пола Атрейдеса, одаренного молодого человека, рожденного с великой судьбой. Он должен отправиться на самую опасную планету во Вселенной, чтобы обеспечить будущее человечества.

«Дюна» — экранизация одноименного романа писателя фантаста Фрэнка Герберта. Вильнёв станет пятым, кто попытается перенести историю на экраны. Все предыдущие экранизации, в числе которых одноименный фильм Дэвида Линча, оказались малоуспешны.

В новом фильме главные роли сыграют Тимоти Шаламе и Ребекка Фергюсон, а также Оскар Айзек, Джош Бролин, Джейсон Момоа, Зендея, Стеллан Скарсгард.

Премьера «Дюны» запланирована на 17 декабря 2020 года.