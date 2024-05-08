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Стартовали съемки третьего сезона сериала «Бедный олигарх»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Опальный бизнесмен и его верный дворецкий в третьем сезоне сериала «Бедный олигарх» будут выживать в российской глубинке. Съемки проекта уже начались, сообщила пресс-служба канала ТНТ.

По сюжету третьего сезона, после побега из британской тюрьмы опальному олигарху Виктору Гниде и его друзьям удается пересечь российскую границу и оказаться на родине. Но олигарх здесь теперь «неугодный перебежчик», с которым никто не хочет общаться и иметь дел.

Его бывшая жена за это время уже успела оформить все активы на себя. Виктор Гнида остается без средств к существованию и вынужден жить по адресу прописки — в деревне Нижние Васюки. Так начинается новая глава его приключений.

К своим ролям в новом сезоне «Бедного олигарха» вернутся Владимир Сычев, Максим Лагашкин, Карен Арутюнов, Тимур Батрутдинова, Иван Филиппов, Янина Студилина. Также к касту присоединятся Кай Метов, Ирина Темичева, Роман Попов, Олег Верещагин.

Премьера третьего сезона «Бедного олигарха» ожидается летом на телеканале ТНТ.

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Топ комментариев

GammiPluh

Причем тут НАТО, Белоруссия и Молдавия? У них пол Африки из под носа увели, а они рисуют красные линии...

scorpion2777

Потом это когда? Бомб нема, самолётов нема, страны нема, хозяин ненадёжный, так когда?

Asd10

Картошку сажать, или на фик не надо? 🤔

saxat

Еврей в домотканой украинской рубахе 🤣