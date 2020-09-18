Съемки «Бэтмена» с Паттинсоном возобновили

Съемки нового фильма про Бэтмена Мэтта Ривза возобновились после того, как один из актеров заболел COVID-19.

Работу над новым «Бэтменом» пришлось прервать на две недели из-за болезни одного из членов съемочной группы. СМИ со ссылкой на источник сообщали, что коронавирус был диагностирован у исполнителя главной роли — Роберта Паттинсона, но официально эту информацию так и не подтвердили.

До пандемии премьера нового фильма «Бэтмен» должна была состояться 25 июня 2021 года, но дата была перенесена на 1 октября того же года.