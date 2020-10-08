Врачи НИИТО закрыли пациенту дефект в полчерепа 3D-имплантатом

Врачи НИИТО закрыли пациенту большой дефект черепа имплантат, изготовленным на 3D-принтере, сообщает пресс-служба организации.

Врачи НИИТО выполнили уникальную операцию, закрыв самый большой дефект черепа в истории нейрохирургической клиники института — почти половину черепа — 314 квадратных сантиметров. На 3D-принтере был изготовлен индивидуальный имплантат. Затраты на его изготовление и операцию покрыла федеральная квота.

Краниопластика понадобилась 35-летнему пациенту из Якутии с редким врожденным заболеванием — фиброзной дисплазии костей. Из-за этой патологии лицевой скелет и череп развивались неправильно. Пять лет назад мужчину начали мучать боли, давление и «шишки».

Помочь смогли только в НИИТО. Лечение начали в 2016 году. Сначала врачи убрали фиброзную дисплазию, затем закрыли образовавшийся дефект обычными перфорированными титановыми пластинами.

Затем пациенту сделали заключительную операцию, на которой закрыли обширный образовавшийся дефект свода черепа. Пациента выписали, он уехал домой, за его состоянием будут следить дистанционно.