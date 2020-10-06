НАВЕРХ

Картингист на чемпионате мира бросил бампер в соперника. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
243 0

Гонщик-картингист Лука Корбери попал в аварию на этапе чемпионата мира по картингу и швырнул бампер в соперника — видео опубликовано в соцсетях.

Инцидент произошел на этапе чемпионата мира по картингу в итальянском Лонато. Корбери дважды столкнулся с Паоло Ипполито и после схода с трассы решил отомстить обидчику. Пилот оторвал бампер от поврежденного карта и бросил в соперника.

На этом молодой пилот не успокоился и устроил драку в закрытом парке для участников. После завершения гонки оба участника инцидента были дисквалифицированы. А Корбери объявил о завершении карьеры.

«Я хотел бы извиниться перед сообществом автоспорта за то, что я сделал. Моему позорному поступку нет никаких оправданий. Я никогда не делал ничего подобного за 15 лет выступлений, и я очень надеюсь, что никто больше не увидит этого в будущем. Я решил не принимать участия в каких-либо соревнованиях по автоспорту до конца своей жизни», — написал он в Facebook.

Корбери является чемпионом мира в категории KF3 (для пилотов 11-15 лет).

Еще по теме
Сын Шумахера дебютирует в «Формуле-1»
Гонщик справился со взрывом шины на скорости 269 км/ч. ВИДЕО
Боттас выиграл этап «Формулы-1» в Сочи
Девушка проехала «змейку» на рекорд Гиннесса. ВИДЕО
смотреть все
Спорт #Автоспорт
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин задумался о введении льгот за выполнение норм ГТО
•
Дерипаска предложил напечатать 25 триллионов рублей
•
Продлена программа детских выплат малообеспеченным семьям
•
Развлекайся с Ростелеком: играй и забирай бесплатно
Подробности
•
Болезнь без запаха и вкуса: как отличить коронавирус
•
Дороги и налоги: что изменит запрет на экспорт кругляка?
•
Пивной Новосибирск: когда закроют наливайки?
•
Новые штрафы для водителей: за шины и ксенон
Как это работает
•
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
Истории
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Еда и анатомия: почему не удается сесть на шпагат
19.03.2019 23:46
Вокруг спорта
Плющенко и Рудковская во второй раз стали родителями
02.10.2020 16:12
Латвия откажется от совместного с Белоруссией ЧМ по хоккею
08.09.2020 10:18
Знаменитый теннисист Кафельников решил покинуть Россию
20.08.2020 10:16
Белорусские спортсмены пригрозили отказом от выступлений за сборную
19.08.2020 11:01
Девушка дня
Ирина Морозюк: первая женщина-президент ФК в истории Украины
29.10.2019 18:13
Модель пообещала снять всю одежду в случае победы «Челси»
08.10.2019 18:55
Фигура спортсменки из России покорила жюри в Испании
23.09.2019 13:38
Жена украинского футболиста: не понимаю равноправия полов
22.07.2019 19:20
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин задумался о введении льгот за выполнение норм ГТО
•
Дерипаска предложил напечатать 25 триллионов рублей
•
Продлена программа детских выплат малообеспеченным семьям
•
Развлекайся с Ростелеком: играй и забирай бесплатно
Подробности
•
Болезнь без запаха и вкуса: как отличить коронавирус
•
Дороги и налоги: что изменит запрет на экспорт кругляка?
•
Пивной Новосибирск: когда закроют наливайки?
•
Новые штрафы для водителей: за шины и ксенон
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Премьер Украины заявил о возможной отмене пенсий
62
Навальный заявил, что за его отравлением стоит «лично Путин»
46
Эрдоган поддержал наступление армии Азербайджана
26
Омские врачи ответили на заявление Навального о «тайных агентах»
25
Кремль увидел «агента ЦРУ» в Навальном
22