Картингист на чемпионате мира бросил бампер в соперника. ВИДЕО

Гонщик-картингист Лука Корбери попал в аварию на этапе чемпионата мира по картингу и швырнул бампер в соперника — видео опубликовано в соцсетях.

Инцидент произошел на этапе чемпионата мира по картингу в итальянском Лонато. Корбери дважды столкнулся с Паоло Ипполито и после схода с трассы решил отомстить обидчику. Пилот оторвал бампер от поврежденного карта и бросил в соперника.

На этом молодой пилот не успокоился и устроил драку в закрытом парке для участников. После завершения гонки оба участника инцидента были дисквалифицированы. А Корбери объявил о завершении карьеры.

«Я хотел бы извиниться перед сообществом автоспорта за то, что я сделал. Моему позорному поступку нет никаких оправданий. Я никогда не делал ничего подобного за 15 лет выступлений, и я очень надеюсь, что никто больше не увидит этого в будущем. Я решил не принимать участия в каких-либо соревнованиях по автоспорту до конца своей жизни», — написал он в Facebook.

Корбери является чемпионом мира в категории KF3 (для пилотов 11-15 лет).