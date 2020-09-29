Lenovo выпустит первый в мире ноутбук с гибким экраном

Компания Lenovo готова начать поставки Thinkpad X1 Fold, который разработчики называют первым в мире ноутбуком с гибким дисплеем. Производитель открыл предварительные заказы на уникальное устройство, оно обойдется покупателям в 2499 долларов.

Thinkpad X1 Fold оснащен 13,3-дюймовым OLED-дисплеем, который складывается пополам, словно книга. Между половинками экрана размещается миниатюрная беспроводная клавиатура, специально разработанная для данного гаджета.

При этом при желании можно вообще обойтись без клавиатуры и печатать на одной из половин экрана, куда можно вывести виртуальные клавиши. Ноутбук оснащен процессорами Intel Core, в наличии устройства с модулем 5G.



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На «борту» также 8 ГБ оперативной памяти и SSD-накопители до 1 ТБ, есть инфракрасная камера. Thinkpad X1 Fold работает под управлением Windows 10, время автономной работы составит порядка 10 часов.

Ожидается, что продажи ноутбука с гибким экраном стартуют в конце октября. При этом дата и цена российского релиза пока не сообщается.