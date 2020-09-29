Адвокат Быкова заявил о похищении денег политика с банковской карты

Адвокат Алексей Прохоров подал заявление в полицию о хищениях с банковской карты политика Анатолия Быкова, когда она была в распоряжении СК.

Быков, предприниматель, бывший депутат красноярского Заксобрания был задержан 7 мая. Сначала ему вменили соучастие в двойном убийстве в 1994 году, а также руководство преступным сообществом. Окончательные обвинения по делу о двойном убийстве ему предъявили в сентябре.

В августе следствие добавило Быкову обвинение в организации убийства по найму. По версии следствия, он в 2004 году поручил знакомому убить учредителя местной фирмы по утилизации промышленных отходов и пообещал киллеру 50 тысячи долларов. Заказ был выполнен в январе 2005 года, но киллеру заплатили только пятую часть обещанной суммы.

Жена Быкова в отделении Сбербанка выяснила, что похищены деньги с его карты VIP–клиента. Средства при неизвестных обстоятельствах перевели в Москву.



«Сотовый телефон Анатолия Петровича, с которого можно было получить доступ к деньгам, поскольку там было установлено приложение Сбербанк-онлайн, в вышеуказанный период находился в распоряжении органов следствия, так как был изъят при задержании и был возвращен жене Анатолия Петровича только в начале сентября. Если телефон с доступом к счетам Сбербанка находился в распоряжении следствия, то при каких обстоятельствах могли быть похищены деньги?», — цитирует «Запад24» адвоката Алексея Прохорова.

Адвокат подал заявление на имя начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю Александра Речицкого о привлечении к уголовной ответственности неустановленных лиц за совершенное преступление. Сумма соответствует особо крупному размеру.