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Главу комитета рекламы мэрии Новосибирска арестовали за взятки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Суд арестовал главу комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Дмитрия Лобыню, его обвиняют в получении взятки, сообщает СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, 14 сентября 2020 года представитель одной из организаций обратилась к чиновнику мэрии Дмитрию Лобыне с заявлением о выдаче разрешений на размещение объектов наружной рекламы, не соответствующих установленным нормам. 

Чиновник сообщил, что необходимо перечислить на расчетный счет подконтрольной ему организации 200 тысяч рублей. После этого подозреваемый подписал разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

Лобыне предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении. В субботу суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

Лобыня был кандидатом в депутаты Горсовета Новосибирска от КПРФ. Он проиграл выборы кандидату от Коалиции 2020 Хельге Пироговой.

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