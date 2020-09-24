Массовую фальсификацию свиной тушенки обнаружили в Сибири

Эксперты Красноярского Центр стандартизации и метрологии провели мониторинг консервов «Свинины тушеной» и обнаружили массовую фальсификацию продукции, сообщается на сайте организации.

Эксперты проанализировали состав тушенки мясных кусковых стерилизованных «Свинина тушеная» высшего и первого сортов на соответствие ГОСТу и данным, указанным на маркировке потребительской упаковки. Они проверили 14 образцов, среди них «Байкальская консервная компания», «Главпродукт», «Бийский мясоконсервный комбинат», «Великолукский мясокомбинат», «Мясной завод Алтая», «Елинский», «Совок».

Как обнаружили специалисты, фактический состав консервов значительно отличается от заявленного на этикетке, содержатся такие ингредиенты, как камедь, полуочищенный каррагинан, хрящевая и костная крошка, клетчатка, соевые белковые продукты, субпродукты — фрагменты слизистой оболочки рта, слюнные железы, печень, в одном из образцов — кожа птицы.

«В итоге покупатели, рассчитывая, что платят деньги за качественный, безопасный, вкусный продукт, приобретают фальсификат», — говорится в сообщении.

В Красноярском ЦСМ подчеркивают, что в состав консервов «Свинина тушеная в/с и 1с» должны входить только свинина, лук, соль поваренная пищевая, лавровый лист, перец черный молотый.

Кроме того, мясные консервы, согласно требованиям нормативной документации, должны содержать определенную массовую долю жира, белка, а также определенную массовую долю мяса и жира. Эти требования не смогли соблюсти 11 из 14 производителей. В частности, дефицит белка говорит о низкой пищевой ценности продукции, подчеркивают эксперты.

По словам специалистов, недостаток мясного белка производители стараются компенсировать либо увеличением жировой фракции, либо добавлением растительного белка. А это уже является нарушением ГОСТа.

Практически в каждой забракованной «по белку» банке содержится большое количество жировой и соединительной ткани, в некоторых образцах выявлено наличие костной и хрящевой крошки.