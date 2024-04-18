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Раскрыты самые популярные запросы о шашлыке

Источник:
Sibnet.ru
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Чаще всего россияне делают шашлык из свинины, курицы или баранины, далее следуют говядина и индейка. Самые популярные маринады — уксус, лук и кефир, такими данными поделились аналитики «Яндекса», изучившие поисковые запросы со словом «шашлык» за прошлое лето.

Самые популярные продукты для шашлыка в российских городах почти не отличаются. Но можно заметить местный колорит, если обратить внимание на продукты, которые востребованы в том или ином городе больше всего.

Например, в Москве прошлым летом чаще всего искали шашлык из осетрины, а мариновать предпочитают в вине. В Петербурге популярен запрос на шашлык из филе куриного бедра. В Казани и Уфе часто ищут шашлык из конины, чтобы замариновать его в гранатовом соке.

В Волгограде пользуются популярностью шашлык из сома и маринад с яблочным уксусом. Пользователей из Ростова-на-Дону и Краснодара привлекает шашлык из нутрии, приготовленный вместе со сметаной. В Перми для маринования мяса популярна аджика.

Жители Воронежа интересуются маринадом на основе томатного сока и шашлыком из кролика. В Новосибирске для этого часто используют гранатовый сок. В Красноярске по запросам лидирует шашлык из куриных крыльев. Жители Омска в качестве маринада часто используются киви.

Что касается необычных запросов в сервисе, то прошлым летом россияне искали «мангал серьезного мужика», а также пытались выяснить, как реанимировать сгоревший шашлык из говядины.

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Жизнь #Еда #Интернет
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