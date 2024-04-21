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Врач сравнила разные виды чая

Источник:
«Известия»
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Каждый вид чая имеет свои особенности производства и приготовления, отличаются они и полезными свойствами, рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Белый чай изготавливают из молодых почек и только распустившихся листьев чайного куста. Его не подвергают длительной ферментации, чтобы готовый напиток сохранил мягкость вкуса. Благодаря этому белый чай содержит максимальное количество витаминов и антиоксидантов. Отмечу, заваривать белый чай следует не кипятком, а водой температурой 50–80 градусов», — цитируют «Известия» Уланкину.

Зеленый чай, по ее словам, не подвергается ферментации. Поэтому готовый напиток сохраняет мягкий и деликатный вкус. Он очень полезен для здоровья — укрепляет иммунитет, снижает риск атеросклероза и защищает клетки организма от воздействия свободных радикалов. Как и в случае с белым чаем, зеленый заваривают не кипятком, а водой, нагретой до 80 градусов.

Для производства улуна используют зрелые листья. Его ферментируют и в некоторых случаях ароматизируют молоком или женьшеневым порошком. Он богат витаминами B, D, E. «В нем много минералов и флавоноидов — эти вещества оказывают антиоксидантный эффект и укрепляют стенки сосудов. Также считается, что регулярное употребление улуна способствует снижению веса», — добавила Уланкина.

Черный чай способствует снижению уровня холестерина, уменьшает риск развития инсульта, оказывает тонизирующий эффект на организм благодаря содержанию кофеина. Из-за высокой концентрации этого вещества стоит ограничиться 3–4 чашками такого чая в день, предупредила врач.

«Наконец, пуэр — ферментированный крупнолистовой чай родом из Китая. Пуэр полезен для сосудов. А еще он способствует снижению веса, укрепляет иммунитет и защищает организм от свободных радикалов — то есть обладает антиоксидантным эффектом. Заваривают пуэр при температуре воды 85–95 градусов», — отметила Улункина.

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Жизнь #Еда #Здоровье
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