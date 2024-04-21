НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Требования к красной икре изменят в России

Источник:
«Известия»
523 5

ГОСТ на «Икру зернистую лососевую баночную» изменится в России в части содержания соли, такое решение было принято правительственной комиссией.

Согласно действующему ГОСТу, в икре первого сорта массовая доля поваренной соли должна составлять 4-6%, второго — 4-7%. Эти значения предполагается снизить до 2-5%, пояснили «Известиям» в Роскачестве.

В декабре 2023 года провели исследование красной икры. Оно показало, что почти 21% производителей изготавливают ее по ГОСТу, но только у 4,2% отобранных образцов массовая доля соли укладывалась в диапазон значений действующего стандарта. То есть остальная продукция не соответствовала стандарту, хотя на банке была ссылка на ГОСТ.

Потребители все чаще выбирают продукцию с пониженным содержанием соли, уточнили в Роскачестве. Производители учитывают эти предпочтения при изготовлении своей продукции, рецептура икры также меняется. 

«Раньше соль использовали в качестве консерванта, а сейчас ее добавляют лишь для вкуса»,  — отметили эксперты.

Еще по теме
Эксперты перечислили превращающие жир в мышцы продукты
Врач сравнила разные виды чая
Раскрыты самые популярные запросы о шашлыке
Невролог назвала продукты для ярких снов
смотреть все
Жизнь #Еда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Гидрометцентр пообещал россиянам аномальное тепло
Найдено оружие внеземного происхождения. ФОТО
Уникальная мумия: что осталось от тела Ленина
Штурмующий укрепрайон ВСУ царь‑танк попал на видео
Обсуждение (5)
Картина дня
Politico допустило обрушение украинской обороны уже этим летом
США выделят Украине $61 млрд
Европа отказалась конфисковывать замороженные активы России
Ученые посоветовали, как женщине испытать оргазм
Мультимедиа
Страшные кадры томского наводнения. ВИДЕО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

snoo

Да не, норм, к границам 1991 года вполне нормально. По состоянию на 01.01.1991.

dobr_zlodey

репарации должны выплачивать России страны НАТО включая Украину а не наоборот!

saxat

Дык и так стараемся вернуться! Правда к границам 1914 года, например, но возвращаемся назад же, что вам...

saxat

...и ключ от квартиры, где деньги лежат!