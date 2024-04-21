Требования к красной икре изменят в России

ГОСТ на «Икру зернистую лососевую баночную» изменится в России в части содержания соли, такое решение было принято правительственной комиссией.

Согласно действующему ГОСТу, в икре первого сорта массовая доля поваренной соли должна составлять 4-6%, второго — 4-7%. Эти значения предполагается снизить до 2-5%, пояснили «Известиям» в Роскачестве.

В декабре 2023 года провели исследование красной икры. Оно показало, что почти 21% производителей изготавливают ее по ГОСТу, но только у 4,2% отобранных образцов массовая доля соли укладывалась в диапазон значений действующего стандарта. То есть остальная продукция не соответствовала стандарту, хотя на банке была ссылка на ГОСТ.

Потребители все чаще выбирают продукцию с пониженным содержанием соли, уточнили в Роскачестве. Производители учитывают эти предпочтения при изготовлении своей продукции, рецептура икры также меняется.

«Раньше соль использовали в качестве консерванта, а сейчас ее добавляют лишь для вкуса», — отметили эксперты.