Суд по аресту Виссариона затянулся до утра

Центральный
районный суд Новосибирска начал рассматривать решение об избрании меры
пресечения Сергею Торопу (Виссариону) во вторник вечером, судьи в среду утром
еще не покинули совещательную комнату,
сообщила Sibnet.ru представитель суда.
Центральный районный суд Новосибирска во вторник начал
рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения задержанным в Красноярском
крае членам «Церкви последнего завета». Заседание проходит в закрытом режиме. Решение принимают несколько судей, так как меру пресечения избирают не только Виссариону, но и его соратникам
«Судьи еще находятся
в совещательной комнате. Вчера ушли в совещательную комнату, еще не вышли», —
сообщила собеседница.
Во вторник силовики задержали три руководителя Курагинской
местной религиозной организации «Церковь последнего завета». По данным СК, с
1991 года по 22 сентября 2020 года Тороп, Вадим Редькин и Владимир Ведерников
осуществляли руководство этой организацией.
Им планируется предъявить обвинения в совершении
преступлений, предусмотренных части 1 статьи 239, пункты «а», «б» части 3 статьи111
УК РФ (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с
насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам).
«Я не только полностью не согласен с пунктами обвинения, я
даже полностью отрицаю детали, которые там упоминаются. Это что-то
невероятное», — сказал Тороп журналистам перед судебным заседанием.
По данным СК, задержанные руководители общины в целях
извлечения дохода от религиозной деятельности привлекали деньги граждан. Они
также применяли психологическое насилие, в результате длительного воздействия
которого части последователей религиозной организации причинен тяжкий вред
здоровью.