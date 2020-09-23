Суд по аресту Виссариона затянулся до утра

Центральный районный суд Новосибирска начал рассматривать решение об избрании меры пресечения Сергею Торопу (Виссариону) во вторник вечером, судьи в среду утром еще не покинули совещательную комнату, сообщила Sibnet.ru представитель суда.

Центральный районный суд Новосибирска во вторник начал рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения задержанным в Красноярском крае членам «Церкви последнего завета». Заседание проходит в закрытом режиме. Решение принимают несколько судей, так как меру пресечения избирают не только Виссариону, но и его соратникам — Вадиму Редькину и Владимиру Ведерникову.

«Судьи еще находятся в совещательной комнате. Вчера ушли в совещательную комнату, еще не вышли», — сообщила собеседница.

Во вторник силовики задержали три руководителя Курагинской местной религиозной организации «Церковь последнего завета». По данным СК, с 1991 года по 22 сентября 2020 года Тороп, Вадим Редькин и Владимир Ведерников осуществляли руководство этой организацией.

Им планируется предъявить обвинения в совершении преступлений, предусмотренных части 1 статьи 239, пункты «а», «б» части 3 статьи111 УК РФ (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам).

«Я не только полностью не согласен с пунктами обвинения, я даже полностью отрицаю детали, которые там упоминаются. Это что-то невероятное», — сказал Тороп журналистам перед судебным заседанием.

По данным СК, задержанные руководители общины в целях извлечения дохода от религиозной деятельности привлекали деньги граждан. Они также применяли психологическое насилие, в результате длительного воздействия которого части последователей религиозной организации причинен тяжкий вред здоровью.