Возмущенный результатами новосибирских выборов кандидат подал в суд

Член «Коалиции 2020» Вячеслав Якименко, не попавший в Совет депутатов Новосибирска из-за голосования курсантов, подал в суд с требованием пересмотреть результаты выборов.

В Октябрьском районе Новосибирска после выборов в Горсовет разразился скандал: оппозиционер Вячеслав Якименко побеждал по предварительным итогам голосования, но после того, как на участок пришли курсанты военного института, единоросс Евгений Яковенко обошёл его на 11 голосов. «Коалиция 2020» сочла результаты нечестными.

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«Мы не намерены отступать и отдавать то, что принадлежит нам. Сегодня мы подаём в суд и будем оспаривать результаты выборов, на которых на самом деле победил я», – сказал Якименко в видеообращении, которое он опубликовал в соцсетях днём во вторник.

Он пояснил, что курсанты голосовали не по паспортам, а по военным билетам, и не факт, что они зарегистрированы в Новосибирске. Якименко уверен, что кто-то из курсантов не имел права идти на выборы из-за прописки в другом городе.

Молодой оппозиционер добавил, что члены «Коалиции 2020» намерены каждый день устраивать одиночные пикеты, чтобы привлечь внимание к проблеме.