Подписчики депутата Пинус скинулись на печь за 100 тысяч

Депутат Горсовета Новосибирска Наталья Пинус попросила подписчиков в соцсетях перечислить ей 100 тысяч на печь для обжига керамики в честь Дня рождения – нужную сумму собрали.

На прошлой неделе Пинус исполнилось 46 лет. Она опубликовала в соцсетях пост, где попросила подписчиков перечислить ей денег на мечту – муфельную печь для обжига керамики стоимостью около 100 тысяч рублей. Публикация возмутила новосибирцев.

«Муфельной печи – быть! В этой публикации я хочу высказать слова искренней признательности своим друзьям, которые перечислили деньги на реализацию моей мечты. Это средства на покупку специальной печи для обжига керамики», – написала Пинус в ночь на вторник.

Она подчеркнула, что среди перечисливших деньги были в основном её близкие друзья, но нашлись и те, с кем депутат давно не общалось. Пинус назвала увлечение керамикой «необходимой частью своей жизни».