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Подписчики депутата Пинус скинулись на печь за 100 тысяч

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Депутат Горсовета Новосибирска Наталья Пинус попросила подписчиков в соцсетях перечислить ей 100 тысяч на печь для обжига керамики в честь Дня рождения – нужную сумму собрали.

На прошлой неделе Пинус исполнилось 46 лет. Она опубликовала в соцсетях пост, где попросила подписчиков перечислить ей денег на мечту – муфельную печь для обжига керамики стоимостью около 100 тысяч рублей. Публикация возмутила новосибирцев.

«Муфельной печи – быть! В этой публикации я хочу высказать слова искренней признательности своим друзьям, которые перечислили деньги на реализацию моей мечты. Это средства на покупку специальной печи для обжига керамики», – написала Пинус в ночь на вторник.

Она подчеркнула, что среди перечисливших деньги были в основном её близкие друзья, но нашлись и те, с кем депутат давно не общалось. Пинус назвала увлечение керамикой «необходимой частью своей жизни».

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Топ комментариев

jeryakob

самым нуждающимся. омону еще надо

merkulov tolya

как им верить если они из всех договоров выходят

Nik3316

перевожу... первые выпустили, поэтому бабла хотим, хотя не факт что он поможет...

150388

Зарплата судьи примерно 200 000 руб, итого 200 000 *3%= 6000 руб это примерно около 78 долларов... Знатно...

Uynachalnica

А то, стоят на страже конституции, однозначно!