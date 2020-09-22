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Авторынок просядет на треть

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

Продажи новых автомобилей всех типов в 2020 году в России снизятся на 25-30%, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Конечно, мы выйдем с минусом к концу года в части автопрома. По рынку падение будет, думаю, около 25–30%, в производстве ситуация лучше за счет восстановительного тренда по заказам грузовых автомобилей, легкого коммерческого транспорта, автобусов», — сказал Мантуров в интервью «Известиям».

Он уточнил, что производство автобусов загружено практически на 100% до конца года. Это качается площадок КамАЗа и «Группы ГАЗ». 

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Также министр отметил, что автопрому как одной из наиболее пострадавших отраслей в этом году дополнительно было выделено более 25 миллиардов рублей для стимулирования потребительского спроса. А с учетом целевых закупок — это больше 35 миллиардов рублей.

По словам Мантурова, в целом российская промышленность по итогам года покажет небольшое снижение или останется на уровне прошлого года. Фармацевтика покажет рост на 10-15%.

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Экономика #Деньги #Авторынок
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Топ комментариев

jeryakob

самым нуждающимся. омону еще надо

Nik3316

перевожу... первые выпустили, поэтому бабла хотим, хотя не факт что он поможет...

merkulov tolya

как им верить если они из всех договоров выходят

150388

Зарплата судьи примерно 200 000 руб, итого 200 000 *3%= 6000 руб это примерно около 78 долларов... Знатно...

Uynachalnica

А то, стоят на страже конституции, однозначно!