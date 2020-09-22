Авторынок просядет на треть

Продажи новых автомобилей всех типов в 2020 году в России снизятся на 25-30%, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Конечно, мы выйдем с минусом к концу года в части автопрома. По рынку падение будет, думаю, около 25–30%, в производстве ситуация лучше за счет восстановительного тренда по заказам грузовых автомобилей, легкого коммерческого транспорта, автобусов», — сказал Мантуров в интервью «Известиям».

Он уточнил, что производство автобусов загружено практически на 100% до конца года. Это качается площадок КамАЗа и «Группы ГАЗ».

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Также министр отметил, что автопрому как одной из наиболее пострадавших отраслей в этом году дополнительно было выделено более 25 миллиардов рублей для стимулирования потребительского спроса. А с учетом целевых закупок — это больше 35 миллиардов рублей.

По словам Мантурова, в целом российская промышленность по итогам года покажет небольшое снижение или останется на уровне прошлого года. Фармацевтика покажет рост на 10-15%.