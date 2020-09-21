Большей части россиян снизили зарплату из-за карантина

Более половины респондентов сообщили, что работодатель снизил им заработную плату во время карантина, и они продолжают работать по сниженной ставке, говорится в исследовании сервиса Работа.ру.

По данным опроса, 81% опрошенных, которым снизили зарплату из-за пандемии, отметили, что и сейчас продолжают работать по сниженной ставке. У 18% участников исследования зарплата уже вернулась на докарантинный уровень, а 1% респондентов указал, что их заработная плата даже выросла.

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Более половины респондентов (58%) отмечают, что работодатель снизил их заработную плату во время карантина. У 39% опрошенных зарплата осталась неизменной, а у 3% — повысилась.

При этом лишь 10% респондентов отметили, что работодатель обещал им компенсировать издержки от снижения зарплаты в будущем.

Исследование проводилось среди 3900 респондентов от 18 лет в сентябре.