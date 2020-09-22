НАВЕРХ
#Новости COVID19 #Путешествия #Медицина #Обучение #Досуг

Вакцина от коронавируса поступила в Новосибирскую область

Источник:
Sibnet.ru
276 1
Фото: © пресс-служба Роспотребнадзора

Новосибирская область получила пробную партию вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V), сообщила пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

По информации властей региона, первая партия «Гам-КОВИД-Вак» предназначена для вакцинации медработников, которые находятся в зоне риска: сотрудников скорой помощи, поликлиник, инфекционных госпиталей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУченики 29 новосибирских школ заразились COVID

«Сейчас отрабатывается логистика доставки вакцины в медучреждения региона, связанная с особыми температурными условиями хранения и транспортировки. Вакцинация против коронавируса будет добровольной», – сказано в сообщении.

Вакцина двухкомпонентная. Каждая доза состоит из двух флаконов, их содержимое вводится поэтапно с интервалом в три недели. Предполагается, что это поможет выработать иммунитет на два года.

Еще по теме
Губернатор Алтайского края заразился коронавирусом
Начались испытания третьей российской вакцины от COVID-19
Разработчик лекарства от COVID-19 объяснил высокую цену
Попова не увидела причин для введения ограничений из-за COVID
смотреть все
COVID19 #Новости COVID19 #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин выступит в первый день юбилейной Генассамблеи ООН
•
Начались испытания третьей российской вакцины от COVID
•
Авторынок просядет на треть
•
Навальный потребовал от российских властей вернуть одежду
Подробности
•
Две волны: какими бывают землетрясения на Байкале
•
Вредные старообрядцы Забайкалья: как выжить вопреки
•
Кто живет в водонапорной башне?
•
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса
Как это работает
•
Споет и покажет: как колонка «Маруся» управляет Wink
•
В банках и пакете: как засолить хрустящие огурчики
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Две волны: какими бывают землетрясения на Байкале
Сибирь 22.09.2020 12:36
Губернатор Алтайского края заразился коронавирусом
Сибирь 22.09.2020 12:26
Чат-боты будут наблюдать беременности в Омске
Сибирь 22.09.2020 12:06
Спецоперация с вертолетами и автозаками прошла в общине Виссариона
Сибирь 22.09.2020 11:07
Самое популярное
Пострадавшее от разлива топлива в Норильске озеро умерло
8981
Кубок России по фигурному катанию покажут на Первом канале
7465
Елена Ваенга в шоу «Голос» испортила песню участнику
6060
Карелин сменит Госдуму на Совет Федерации
3162
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин выступит в первый день юбилейной Генассамблеи ООН
•
Начались испытания третьей российской вакцины от COVID
•
Авторынок просядет на треть
•
Навальный потребовал от российских властей вернуть одежду
Как это работает
•
Споет и покажет: как колонка «Маруся» управляет Wink
•
В банках и пакете: как засолить хрустящие огурчики
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Споет и покажет: как колонка «Маруся» управляет Wink
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Песков рассказал об абсурде в истории с Навальным
44
Навальный потребовал от российских властей вернуть одежду
34
Покупка валюты в России побила рекорд
32
Лукашенко закрыл границу с Польшей, Литвой и Украиной
31
Навального выдвинут на Нобелевскую премию
29