Вакцина от коронавируса поступила в Новосибирскую область

Новосибирская область получила пробную партию вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V), сообщила пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

По информации властей региона, первая партия «Гам-КОВИД-Вак» предназначена для вакцинации медработников, которые находятся в зоне риска: сотрудников скорой помощи, поликлиник, инфекционных госпиталей.

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«Сейчас отрабатывается логистика доставки вакцины в медучреждения региона, связанная с особыми температурными условиями хранения и транспортировки. Вакцинация против коронавируса будет добровольной», – сказано в сообщении.

Вакцина двухкомпонентная. Каждая доза состоит из двух флаконов, их содержимое вводится поэтапно с интервалом в три недели. Предполагается, что это поможет выработать иммунитет на два года.