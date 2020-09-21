Ученики 29 новосибирских школ заразились COVID

Ученики 29 новосибирских школ и воспитанники пяти детских садов заразились коронавирусом, сообщил в понедельник министр образования региона Сергей Федорчук.

«Из-за коронавируса на контроле находится 43 образовательные организации – это пять дошкольных учреждений, где выявлено пять заболевших детей, и 29 школ, где выявлены порядка 48 обучающихся, у которых подтвержден ковид. В основном все они контактные. Еще в девяти школах есть заболевшие педагоги, на сегодняшний день на контроле их осталось 13 человек», – цитирует Федорчука пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

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Также в связи с ОРВИ в регионе полностью закрыты четыре детских сада (в основном сельских) и девять школ. Частично закрыты 10 дошкольных организаций и 65 школ.

«Закрытие учреждений может происходить, если в классе или в школе заболело 20 и более процентов учащихся – такие карантинные мероприятия принимаются на протяжении многих лет при ОРВИ и гриппе. При этом при выявлении коронавируса даже у одного ученика, на карантин отправляется весь класс. Если коронавирус выявлен у педагога, который посещал несколько классов, то на удаленное обучение может отправиться вся школа», – уточнили власти региона.