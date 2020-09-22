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США сколотят коалицию против «Северного потока — 2»

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Соединенные Штаты сформируют коалицию, чтобы не допустить завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

«Соединенные Штаты считают, что газопровод "Северный поток — 2" создает риск для Европы, так как она становится зависима от поступающего из России газа, а также угрожает Украине. Мы надеемся, что газопровод "Северный поток — 2" не будет завершен, мы работает над созданием коалиции, чтобы этого не произошло», — приводит ТАСС заявление главы Госдепартамента.

Разговоры о прекращении реализации «Северного потока — 2» начались в ФРГ после инцидента с Алексеем Навальным. В правительстве Германии до сих пор предлагали не увязывать дело Навального и строительство газопровода. Лишь после того, как военные токсикологи ФРГ сообщили, что Навальный, согласно их данным, был отравлен веществом группы «Новичок», тон несколько сменился.

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Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что позиция Берлина по «Северному потоку — 2» может зависеть от дальнейших шагов России в отношении инцидента с Навальным. Канцлер Ангела Меркель поддержала позицию Мааса. Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва готова к всестороннему взаимодействию с Берлином.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиарда кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. На сегодняшний день строительство проекта завершено почти на 94%.

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jeryakob

самым нуждающимся. омону еще надо

merkulov tolya

как им верить если они из всех договоров выходят

Nik3316

перевожу... первые выпустили, поэтому бабла хотим, хотя не факт что он поможет...

150388

Зарплата судьи примерно 200 000 руб, итого 200 000 *3%= 6000 руб это примерно около 78 долларов... Знатно...

Uynachalnica

А то, стоят на страже конституции, однозначно!