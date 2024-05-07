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США заявили о признании Путина президентом России

Источник:
«Коммерсантъ»
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США не считают, что выборы главы государства в России были справедливыми, но признают Владимира Путина президентом страны, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

«Нет, наши представители не будут присутствовать на его инаугурации»,— приводит «Коммерсантъ» слова Миллера. «Мы, конечно, не считаем эти выборы свободными и честными, но он является президентом России и собирается продолжать занимать этот пост» — отметил представитель Госдепа.

Кремль говорил, что категорически не согласен с оценкой США по выборам. В Вашингтоне не стали поздравлять Путина, но подчеркнули при этом, что будут работать, исходя из реальности того, что он является президентом.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступил против участия представителей Евросоюза в инаугурации российского президента. Ряд европейских стран заявили о бойкоте церемонии. Ранее стало известно, что посол Франции примет участие в инаугурации.


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Политика #Мир
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