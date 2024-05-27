ЕС задумал провести саммит по Украине с участием России

Страны Евросоюза задумались над организацией саммита по Украине с участием России, который можно было бы провести Саудовской Аравии этой осенью, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

Представители Евросоюза опасаются, что на швейцарскую конференцию по Украине, которая пройдет в середине июня, Индия и Бразилия могут отправить чиновников низкого ранга, а Китай — одного высокопоставленного представителя.

Президент Швейцарии Виола Амхерд рассчитывает, что на конференции по Украине, которая запланирована на 15-16 июня в Бюргенштоке, будет достигнута договоренность о проведении следующего подобного форума с участием Москвы, наряду с Киевом.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, российская сторона не видит желания Запада честно вести дела. При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от мирного разрешения украинского конфликта.