Шольц заявил, что Украина не вступит в НАТО в ближайшие 30 лет

Украина не сможет стать членом НАТО в течение ближайших 30 лет, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе общения с жителями Берлина.

«Кстати, одной из причин, названных для войны в то время, было то, что Украина якобы вступает в НАТО. Вы знаете решения [прошлых саммитов НАТО] — в ближайшее время этого не ожидается. Вероятно, и в следующие 30 лет», — приводит ТАСС Шольца.

Немецкий канцлер подчеркнул, что говорил об этом и в Киеве два с половиной года назад. По его словам, тогда «это было ясно всем».

В 2019 году власти Украины внесли изменения в Конституцию страны, определив вступление в ЕС и НАТО в качестве стратегической цели государства.

Президент Украины Владимир Зеленский называл членство в оборонном альянсе единственным путем к завершению конфликта в Донбассе. Спустя полгода после начала спецоперации Украина подала заявку на ускоренное членство в НАТО.