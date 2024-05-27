Шольц заявил, что Украина не вступит в НАТО в ближайшие 30 лет

Украина не сможет стать членом НАТО в
течение ближайших 30 лет, заявил канцлер Германии Олаф
Шольц
в ходе общения с жителями Берлина.
«Кстати, одной из причин, названных для войны в то время,
было то, что Украина якобы вступает в НАТО. Вы знаете решения [прошлых
саммитов НАТО] — в ближайшее время этого не
ожидается. Вероятно, и в следующие 30 лет», — приводит ТАСС Шольца.
Немецкий
канцлер подчеркнул, что говорил об этом и в Киеве два с половиной
года назад. По его словам, тогда «это было ясно всем».
В 2019 году власти Украины внесли изменения в Конституцию
страны, определив вступление в ЕС и НАТО в качестве стратегической цели
государства.
Президент Украины Владимир Зеленский называл членство в
оборонном альянсе единственным путем к завершению конфликта в Донбассе. Спустя
полгода после начала спецоперации Украина подала заявку на ускоренное членство
в НАТО.