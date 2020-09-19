Пострадавшее от разлива топлива в Норильске озеро умерло

Норильское озеро Пясино, в которое попали нефтепродукты из разрушившегося резервуара ТЭЦ-3, стало мертвым, сообщил руководитель Енисейского территориального управления федерального агентства по рыболовству Андрей Голонопулос на совещании в Дудинке.

«Ннефтепродукты дошли до Карского моря, и озеро Пясино стало мертвым», — процитировала Голонопулоса в Telegram-канале депутат Заксобрания Красноярского края Елена Пензина. Выпуск в Пясино мальков чиновник считает нецелесообразным.

Пензина, со ссылкой на экспертов, написала, что на аварийной территории от Норильска до озера Пясино выявлено превышение ПДК по ряду тяжелых металлов. «Это означает, что катастрофа позволила понять реальную картину с экологией в зоне действия комбината. То есть компания регулярно, на протяжении уже 85 лет сбрасывает отходы производства в тундру», — отметила депутат.

Разрушение резервуара с нефтепродуктами произошло 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырской энергетической компании» (входит в структуру «Норникеля»), около 20 тысяч тонн топлива разлилось на значительной площади, жидкость попала на грунт и в водоемы Норильска. Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива в 148 миллиардов рублей.