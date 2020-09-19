НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Сбой произошел в работе Telegram

Источник:
Sibnet.ru
250 0

Мессенджер Telegram стал недоступен в нескольких странах, в том числе и в России, в субботу. У большинства пользователей приложение не подключается.

Проблемы с Telegram зафиксировал сайт Downdetector, отслеживающий сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. Больше всего жалоб поступило на невозможность подключения к мессенджеру (94%) и проблемы с отправкой сообщений (5%).

Фото: © скриншот с сайта Downdetector

С проблемами сталкиваются пользователи из России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Германии, Италии и Нидерландов, а также Сингапура и Бразилии, сообщается в Telegram-канале Telegram info.

В РФ больше всех проблемы ощутили пользователи провайдера «Ростелеком».

Еще по теме
Появился сайт с редкими звуками Арктики
Лучшая инстамама Барнаула получила бесплатный интернет на год
«ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки
Курс ментальной арифметики появился в сервисе «Лицей»
смотреть все
Технологии #Интернет
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин раскрыл создателя совершенного оружия «Авангард»
•
Второй волны коронавируса в России не будет
•
Навальный рассказал о восстановлении
•
Законопроект о реновации в регионах дошел до Госдумы
Подробности
•
Вредные старообрядцы Забайкалья: как выжить вопреки
•
Кто живет в водонапорной башне?
•
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса
•
Шальное золото: что натворили иркутские «Бонни и Клайд»
Как это работает
•
В банках и пакете: как засолить хрустящие огурчики
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Пострадавшее от разлива топлива в Норильске озеро умерло
Сибирь 19.09.2020 17:33
Вредные старообрядцы Забайкалья: как выжить вопреки
Сибирь 19.09.2020 15:04
Кто живет в водонапорной башне?
Сибирь 19.09.2020 14:22
Глава Тувы отреагировал на возможную отставку
Сибирь 19.09.2020 13:50
Самое популярное
Полмиллиона пообещали за поимку сбежавших «Бонни и Клайда»
6167
Прокуратура утвердила обвинение Шамсутдинову
3649
Коронавирус привел к утиному беби-буму на новосибирских озерах
3365
Кубок России по фигурному катанию покажут на Первом канале
3227
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин раскрыл создателя совершенного оружия «Авангард»
•
Второй волны коронавируса в России не будет
•
Навальный рассказал о восстановлении
•
Законопроект о реновации в регионах дошел до Госдумы
Как это работает
•
В банках и пакете: как засолить хрустящие огурчики
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Германия предложила США сделку по «Северному потоку»
46
Треть россиян ждут возвращения статуса супердержавы
41
Независимые лаборатории подтвердили отравление Навального
40
Навальный решил вернуться в Россию
40
Песков рассказал об абсурде в истории с Навальным
37