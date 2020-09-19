Сбой произошел в работе Telegram

Мессенджер Telegram стал недоступен в нескольких странах, в том числе и в России, в субботу. У большинства пользователей приложение не подключается.

Проблемы с Telegram зафиксировал сайт Downdetector, отслеживающий сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. Больше всего жалоб поступило на невозможность подключения к мессенджеру (94%) и проблемы с отправкой сообщений (5%).

Фото: © скриншот с сайта Downdetector

С проблемами сталкиваются пользователи из России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Германии, Италии и Нидерландов, а также Сингапура и Бразилии, сообщается в Telegram-канале Telegram info.

В РФ больше всех проблемы ощутили пользователи провайдера «Ростелеком».