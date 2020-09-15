Навальный решил вернуться в Россию

Оппозиционер Алексей Навальный после выздоровления намерен вернуться в Россию для продолжения прежней политической деятельности, сообщила The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.

«Он не планирует эмигрировать в Германию. Он хочет вернуться домой в Россию, он хочет продолжать свою миссию», — пишет NYT со ссылкой на источник.

Навальный «полностью осознает свое состояние, то, что произошло, и где он находится». В разговоре с немецким прокурором он отказался сотрудничать с российской стороной, которая предложила Германии провести совместное расследование случившегося, сообщил источник издания.

В понедельник, 14 сентября берлинская клиника «Шарите» сообщила, что Навального полностью отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и «он уже может на время покидать больничную койку».

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Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа, после того как ему стало плохо на борту самолета. Он находился в состоянии комы. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite.

Власти Германии заявили, что Навального отравили: эксперты нашли в его организме следы вещества из группы «Новичок». Россия затребовала у Берлина данные экспертиз, но до сих пор их не получила. Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал неподобающим отношение немецких властей к российским официальным запросам.