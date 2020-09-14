Навальный смог встать с койки

Состояние здоровья оппозиционера Алексея Навального продолжает улучшаться, он может вставать с постели, говорится в заявлении немецкой клиники Charite.

«Пациент полностью отключен от ИВЛ. Он все более подвижен и уже может временно покидать больничную койку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что публичное сообщение о состоянии здоровья Навального составлено по согласованию с ним и его женой.

Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете. Через два дня его перевезли в Германию. Через несколько дней правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок». Омские врачи считали, что состояние блогера вызвало нарушение обмена веществ, приведшее к резкому изменению сахара в крови.