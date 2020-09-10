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Путин создаст комиссию по Навальному

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин создаст комиссию по расследованию инцидента с Алексеем Навальным, об этом российский лидер рассказал премьер-министру Италии Джузеппе Конте.

«Президент Владимир Путин объявил мне, что создаст комиссию по расследованию, и сказал, что готов сотрудничать с немецкими властями», — сказал Конте в интервью итальянскому изданию Foglio.

По словам премьера Италии, сотрудничество — это лучший способ предотвратить то, чтобы эти события с предполагаемым отравлением оппозиционного политика негативно отразились на отношениях между Евросоюзом и Россией.

Конте уточнил, что немецкая позиция по ситуации с инцидентом совпадает с итальянской и общеевропейской. Евросоюз рассчитывает на полноценное расследование произошедшего со стороны Москвы.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Через два дня политика отправили в Германию, где военные специалисты обнаружили в его анализах следы боевого яда из группы «Новичок».

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Топ комментариев

fenimor

что проходит прямая линия что нет, результат НОЛЬ

Nik3316

нет, это они про официальную, просто по статистике мы богатые, а по налогам бедные...

turan601

да нет не 0, хоть народ раз в год веселил,чует что рейтинг на дне

Uynachalnica

Кто посмел? Выборы значит виртуальные завсегда пожалуйста, а пагаварить с вождем в бункере уже опасно?

Иркут 69

Горе то какое, великий Пу не сможет прочитать свой очередной монолог.... ☺️