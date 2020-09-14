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Обрушение с жертвами произошло на шахте в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Департамент угольной промышленности Кузбасса

Обрушение горной породы произошло утром в понедельник в забое шахты «Чертинская-Коксовая» в Кемеровской области. По предварительным данным, один человек погиб, связь с еще одним не установлена

«В осевом штреке шахты "Чертинская-Коксовая" произошло обрушение кровли. На момент происшествия в забое находились 95 человек, 87 из них эвакуировались, шестеро остались для поддержания жизнеобеспечения шахты. Предварительно, один горнорабочий погиб, судьба еще одного неизвестна», — цитирует ТАСС источник в экстренных службах.

По данным департамента угольной промышленности Кемеровской области, добыча и проходка на угольном предприятии из-за происшествия временно приостановлены, на месте работает комиссия, устанавливаются причины происшествия.

Угольная шахта «Чертинская-Коксовая» расположена в городе Белово Кемеровской области и находится под управлением компании «ММК-Уголь», которая входит в состав Магнитогорского металлургического комбината — одного из крупнейших мировых производителей стали. Шахта ведет добычу коксующихся углей марки «Ж».

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