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Роспотребнадзор уточнил порядок работы школ в пандемию

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Особые условия для учебных заведений будут сохраняться до тех пор, пока в стране не стабилизируется эпидемиологическая ситуация, сообщил начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун.

Дети из разных классов во время перемен не должны общаться друг с другом, однако выходить из кабинета им не запрещается. При этом необходимо, чтобы ученики не пересекались в одном помещении. Чем меньше заболевший ребенок контактировал с другими людьми, тем ниже риск массового заболевания, приводит РГ слова Шевкун.

Говоря об установках для обеззараживания воздуха в школах, эксперт напомнила, что ведомство рекомендовало их использовать и до этого, когда был подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Эти приборы устанавливают в первую очередь в тех помещениях, где идет массовое скопление школьников, например, в столовых.

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По последним данным ВОЗ, в мире зарегистрировано более 28 миллионов случаев коронавирусной инфекции. Погибло 911 тысяч человек. Больше всего заболевших — в США, Индии и Бразилии.

В России выявлено 1 057 362 заболевших COVID-19, выздоровели более 873 тысяч пациентов, погибли 18 484 человека.

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turan601

Отвечает уже 20 лет, чем кремль может ответить так за 20 лет и не сказали

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Grossmeister38rus

Я считаю счастливым человека, который его нашел и призвал его к ответу. Уровень интеллекта...

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