Кто победит: коллективный иммунитет против коронавируса

Коллективный иммунитет должен спасти человечество от пандемии COVID-19. Именно такой «рецепт» чаще всего звучит в положительных прогнозах. Эксперты рассказали Sibnet.ru, как действует коллективный иммунитет и почему в ситуации с коронавирусом не стоит полагаться только на него.

Коллективный (популяционный) иммунитет — ситуация, когда большая часть населения имеет иммунитет, то есть защиту от вируса, поэтому при встрече с ним не болеет или переносит болезнь в легкой форме. При этом другая часть населения без иммунитета реже встречается с инфекцией.

Когда люди встречаются с новым вирусом, как это произошло с коронавирусом, иммунитета именно к нему нет ни у кого. Организм каждого реагирует в зависимости от состояния: кто-то вообще не заражается, кто-то переносит болезнь в легкой форме, а кто-то в тяжелой. После перенесенного заболевания у человека формируется иммунитет к вирусу.

«Если окружающие не имеют иммунитета, то любой контакт с источником возбудителя приводит к передаче инфекции и развитию эпидемического процесса. Если же часть окружающих, с которыми он контактирует, имеет иммунитет, то вероятность передачи инфекции значительно снижается. И при наличии достаточного уровня коллективного иммунитета распространение инфекции прекращается», — пояснил профессор кафедры вычислительных технологий и моделирования МГУ имени М.В. Ломоносова Геннадий Бочаров.

Изменчивые вирусы

Основным показателем, отражающим прочность коллективного иммунитета, является индекс репродукции — сколько человек может заразить один инфицированный.

«Если этот индекс меньше единицы, то можно говорить, что коллективный иммунитет сформирован и заболеваемость снижается, если больше единицы, то коллективный иммунитет отсутствует и заболеваемость растет», — сказала директор департамента клинической разработки BIOCAD Юлия Линькова.

Если иммунитет имеет 40% людей в коллективе, то быстрое распространение инфекции уже невозможно. Если 60%, то будут возникать только единичные случаи болезни и небольшие вспышки в сообществах, где собрались люди без иммунитета.

«Все эти цифры подтверждены на примере борьбы с вирусом натуральной оспы – когда прививки получили 90% населения мира, вирус остался только в лабораториях, потому что подходящего места для размножения (организм восприимчивого человека) найти уже не смог», — сказал семейный врач сервиса «Доктор Рядом» Андрей Калинин.

Похожая ситуация с полиомиелитом — он почти исчез: в мире иммунитет сформирован у 70% населения, в нашей стране — около 80%, поэтому в РФ регистрируются только единичные «привозные» случаи полиомиелита.

Хотя вирусы считают неживыми, они имеют свои генетические особенности. Ими обусловлено взаимодействие каждого вируса с человечеством. Например, когда человек переболел «ветрянкой», он получает иммунитет на всю жизнь. Но так бывает не со всеми заболеваниями. Поскольку многие вирусы способны мутировать, и антитела к разным возбудителям держатся разное время.

Часть из страшных эпидемий удалось победить только с помощью создания искусственного коллективного иммунитета — вакцинации.

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Но если от натуральной оспы прививают один раз на всю жизнь, то против гриппа надо прививаться ежегодно, так как вирус изменчив, и иммунитет, сформированный на предыдущий вариант вируса, не защищает от нового варианта заболевания.

А когда коллективный иммунитет падает, возникает новая вспышка заболевания. Затем формируется «новый» коллективный иммунитет к новому варианту возбудителя.

Как будет с коронавирусом, пока неизвестно. Одни ученые считают, что при появлении коллективного иммунитета (естественного или искусственного) он просто исчезнет. Другие — что вирус превратится в сезонную ОРВИ, станет менее опасным и, как грипп, будет мутировать ради собственной выживаемости.

Коллективный иммунитет и коронавирус

«Есть масса данных на эту тему, но мы наблюдаем болезнь меньше года. Мы не можем говорить, сколько иммунитет будет держаться», — сказал директор Института фармации и трансляционной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России Вадим Тарасов.

Он добавил, что также не ясно, какой именно уровень иммунитета вырабатывается к новому вирусу — приобретенный (антитела или клеточный) или врожденный иммунитет. Анализы делают только на антитела, остальные уровни проверять очень дорого и сложно.

«Год или два надо будет вирус изучать, чтобы накопился объем данных, чтобы мы могли более четко прогнозировать. Но даже на примере мутирующего гриппа можно понять, что при вакцинации легче переносится даже новый вид вируса гриппа, либо человек не заболевает вовсе. Иммунитет все равно срабатывает», — отметил Тарасов.

Линькова добавила, что пока нет единого мнения по поводу того, в какой мере сформированный иммунитет может защитить от повторного заражения. Требуются дальнейшие исследования.

Бочаров напомнил, что математическая эпидемиология — это хорошо область междисциплинарных исследований, которая использует математический аппарат, эпидемиологические и клинические данные, чтобы предсказывать распространение инфекции.

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По его словам, необходимо строить математические модели иммунологических процессов, и калибровать их максимально точно по реальным данным и сравнивать с результатами наблюдений. Но для точных прогнозов данных еще недостаточно и для этого.

В целом, в контексте коронавирусной инфекции специалисты сходятся на том, что необходимо наличия населения высокого титра антителу 60-70%, чтобы обеспечить стабильное понижение коэффициента передачи инфекции.

Пока, по даннм главы Роспотребнадзора Анны Поповой, уровень популяционного иммунитета к коронавирусу в России составляет порядка 26%.

«Мы еще очень далеки от уровня иммунитета, позволяющего победить COVID-19. Коллективный иммунитет — не то решение, которое может стать нашим спасением», — считает директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Он добавил, что сейчас мировому сообществу необходимо сосредоточиться на поиске дополнительных мер, которые позволили бы ограничить распространение коронавируса.