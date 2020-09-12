Корпус iPhone 12 Pro показали на видео

Видео с предположительным корпусом нового iPhone 12 Pro появилось в Сети, ролик обнародовали инсайдеры.

В описании к видео утверждается, что аппарат получит тройную основную камеру, а также сенсор LiDAR, который позволит реализовывать различные возможности технологий дополненной реальности.

Ранее появлялась информация о том, что LiDAR будет установлен только в 6,7-дюймовом iPhone 12 Pro, однако ролик подтверждает, что сенсор получит и младшая модель в 6,1-дюймовом корпусе.

Here it is! Official iPhone 12 Pro chassis leak. Confirms mostly same camera with new LiDAR placement, flat sides, magnet cutouts & smart connector-like 5G antenna? This seems to confirm the 6.1 Pro model will get LiDAR too. October can't come soon enough. pic.twitter.com/YifSX7SWxh — EverythingApplePro (@EveryApplePro) September 11, 2020

Также из видео следует, что лоток для SIM-карты переместился на левую сторону и расположен под кнопкой регулировки громкости. Антенна 5G, по всей видимости, будет располагаться в правой части корпуса.

Apple планирует провести традиционную презентацию 15 сентября, на ней будут представлены четыре новых устройства. Однако эксперты не ожидают появления на ней iPhone 12, новые «яблочные» смартфоны официально дебютируют только в октябре.