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Корпус iPhone 12 Pro показали на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: 34 year old mulberry bush / Attribution-ShareAlike License

Видео с предположительным корпусом нового iPhone 12 Pro появилось в Сети, ролик обнародовали инсайдеры.

В описании к видео утверждается, что аппарат получит тройную основную камеру, а также сенсор LiDAR, который позволит реализовывать различные возможности технологий дополненной реальности.

Ранее появлялась информация о том, что LiDAR будет установлен только в 6,7-дюймовом iPhone 12 Pro, однако ролик подтверждает, что сенсор получит и младшая модель в 6,1-дюймовом корпусе.

Также из видео следует, что лоток для SIM-карты переместился на левую сторону и расположен под кнопкой регулировки громкости. Антенна 5G, по всей видимости, будет располагаться в правой части корпуса.

Apple планирует провести традиционную презентацию 15 сентября, на ней будут представлены четыре новых устройства. Однако эксперты не ожидают появления на ней iPhone 12, новые «яблочные» смартфоны официально дебютируют только в октябре.

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Топ комментариев

turan601

Отвечает уже 20 лет, чем кремль может ответить так за 20 лет и не сказали

лачинов

Опять батька будет копеечку отжимать. Бонус за стойкое противостояние поползновениям западной демократии....

WSG0600-164-164

Так вроде её в России нет, разве нищенский МРОТ, как в Африке, без поправки на холодные зимы и одежду,...

Иркут 69

А от града и землетрясений он ещё не приказал защитить...? 😀

_ASUS__

ложь до единого слова ... фбк по другому не умеют, это их принцип работы